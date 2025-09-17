I bambini con ADHD ricevono ancora troppi trattamenti sbagliati | lo rivela un nuovo studio

Un nuovo studio coordinato dall'Università di Stanford rivela che molti bambini di 4 e 5 anni con diagnosi di ADHD ricevono farmaci subito, in contrasto con le linee guida che raccomandano sei mesi di terapia comportamentale prima della prescrizione. Un approccio precoce ai medicinali può portare più effetti collaterali che benefici e riflette le difficoltà di accesso ai trattamenti non farmacologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it