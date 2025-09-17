I bambini con ADHD ricevono ancora troppi trattamenti sbagliati | lo rivela un nuovo studio
Un nuovo studio coordinato dall'Università di Stanford rivela che molti bambini di 4 e 5 anni con diagnosi di ADHD ricevono farmaci subito, in contrasto con le linee guida che raccomandano sei mesi di terapia comportamentale prima della prescrizione. Un approccio precoce ai medicinali può portare più effetti collaterali che benefici e riflette le difficoltà di accesso ai trattamenti non farmacologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’1% dei bambini sotto i sette anni è in trattamento farmacologico per l’ADHD, ma la tempistica non viene sempre rispettata. Succede negli USA
