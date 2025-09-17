© Ilrestodelcarlino.it - I 5 milioni al Gratta e Vinci a uno straniero di mezza età?. Le voci si fanno insistenti

C’è un’indiscrezione che circola riguardo al neo milionario che ha acquistato il Gratta & Vinci da 5 milioni di euro al ‘ Bar Sogno ’, si tratterebbe di un uomo di mezza età di origine asiatica. Nei primi giorni dopo la vendita era circolata la notizia che il vincitore fosse un uomo originario del Bangladesh, ma l’indiscrezione non aveva avuto seguito o conferme. Il biglietto ‘Maxi Milionario New’ da 5 milioni di euro era stato venduto lo scorso 27 agosto, ma la notizia della vincita era arrivata al titolare dalla Sisal, quasi una settimana dopo. Nessuno ha ringraziato i titolari del ‘Bar Sogno’, che sono comunque felici di aver realizzato il sogno di un loro cliente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

