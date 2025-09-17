I 40 anni della Croma prima Scuola di Musica Moderna di Arezzo

Arezzo, 17 settembre 2025 – Domenica scorsa sul sagrato della Chiesa di San Marco alla Sella, si è svolta la festa per celebrare i 40 anni della Croma, prima Scuola di Musica Moderna di Arezzo fondata nel 1985 dal Maestro Antonio Aceti e tra le più longeve nel settore. Sono passati 40 anni da quando, in una stanzetta di tre metri per due al piano terra di una palazzina, iniziava tutto. Ed è stato proprio in quella Chiesa dove da bambino si recava a messa e al catechismo, che è nata in Antonio la passione per la batteria e la musica moderna.. Negli anni;70 era abitudine di alcune parrocchie accompagnare la messa con una vera e propria band formata da chitarre, organo e batteria, la cosiddetta “Messa Beat”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

