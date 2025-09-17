Hyundai Concept Three lo stile e le novità futuristiche spiegate dal designer Nicola Danza
La futura compatta Ioniq si mostra per la prima volta al Salone dell'Auto Iaa Mobility 2025 di Monaco di Baviera in veste di concept, in attesa del modello di serie che sarà lanciato il prossimo anno. Nicola Danza, exterior manager del design di Hyundai, l'ha raccontata ai microfoni di Gazzetta Motori nei suoi dettagli più particolari, svelando anche qualche anticipazione su come sarà il modello di produzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
