Il 17 settembre è #HumanRelationshipDay: ecco 12 consigli per coltivare relazioni sane e migliorare benessere, produttività e qualità della vita. Le relazioni non solo come strumenti di produttività ma come leve di benessere. Radici vive che ci tengono in relazione con ciò che siamo: corpo, mente e spirito. È nella relazione che si attiva la fiducia, che si costruisce il futuro, che si riconosce la bellezza dell’essere umano. Le buone relazioni permettono di sviluppare nuove idee, di creare business, di ridurre le possibilità di ammalarsi, di migliorare il nostro stato psicofisico, di costruire legami sociali per un ben vivere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - #HumanRelationshipDay: relazioni autentiche per vivere meglio