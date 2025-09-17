Luoghi d’incanto – Napoli e Positano – un cast internazionale che mescola attori e maestranze di una parte e l’altra dell’oceano, panorami mozzafiato. E’ Hotel Costiera, serie in sei episodi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Hotel Costiera, intrighi e sorrisi