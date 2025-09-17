Hotel Costiera intrighi e sorrisi

Luoghi d’incanto – Napoli e Positano – un cast internazionale che mescola attori e maestranze di una parte e l’altra dell’oceano, panorami mozzafiato. E’ Hotel Costiera, serie in sei episodi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

Hotel Costiera, di cosa parla la serie Prime Video: la trama, il cast e il trailer ufficiale - Strade strette tra i limoni, terrazze sospese sul mare, tramonti che sembrano dipinti: un paesaggio che non smette mai ... Come scrive msn.com

