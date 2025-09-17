Hot Lap a Imola con la Dallara EXP | Giorgio Piola a bordo con Aldo Costa!

Giorgio Piola, icona del giornalismo motorsport, sale a bordo della potentissima Dallara EXP sul leggendario circuito di Imola, con al volante Aldo Costa, ex ingegnere Ferrari e Mercedes, oggi Chief Technical Officer di Dallara. Una giornata indimenticabile tra motori, passione e adrenalina: 500 cavalli, solo 890 kg di peso, 700 Nm di coppia e una velocità massima di 290 kmh per un’esperienza da brividi. OA Sport vi porta dietro le quinte, tra i momenti di preparazione e le prime emozioni a caldo di due vere leggende del motorsport. Circuito di Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari Dallara EXP – 500 CV 890 kg 700 Nm 290 kmh. 🔗 Leggi su Oasport.it

