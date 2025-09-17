Hop hop street food a Muggiò

Monzatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le migliori specialità del cibo di strada sia italiano che da tutto il mondo, in piazza.L'appuntamento è da venerdì 19 a domenica 21 settembre con Hopo hop street food in piazza 9 novembre a Muggiò. Più di 20 cucine itineranti dove oltre al cibo da strada, dolce e salato, si potrà trovare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: street - food

International street food fa tappa a Vallo della Lucania: appuntamento dall'11 al 13 luglio

A Silea arrivano il Villaggio delle Associazioni e Sardea Summer Street Food

Barresi (FdI) su commercio e street food: "Disparità tra aree della città, serve un regolamento"

Oltre 20 cucine itineranti dal mondo: arriva l'Hop hop street food; Vobarno: Hop Hop Street Food; Hop Hop street food.

hop hop street foodHop hop street food a Muggiò - L'appuntamento è da venerdì 19 a domenica 21 settembre con Hopo hop street food in piazza 9 novembre a Muggiò. Scrive monzatoday.it

HOP HOP STREET FOOD - Promoisola in collaborazione con il comune di Calusco d'Adda organizza lo street food con cibo di strada da tutto il ... Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Hop Hop Street Food