Honey Don' t! | Margaret Qualley incalza Charlie Day nella clip esclusiva della commedia di Ethan Coen
Da domani 18 settembre nei cinema con Universal Pictures, scopriamo la nuova avventura in solitaria di Ethan Coen con un'incalzante clip esclusiva che vede protagonisti Margaret Qualley e Charlie Day. Cosa combina Ethan Coen senza la complicità del fratello Joel? Lo scopriremo al cinema a partire da domani 18 settembre, giorno dell'uscita della sua ultima fatica, Honey Don't!. Scatenata dark comedy ambientata nella provincia americana tanto amata dai Coen, il film vede protagonista Margaret Qualley nei panni di un'investigatrice privata impegnata in un'indagine. La troviamo al centro della clip esclusiva lanciata da Movieplayer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
