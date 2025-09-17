Hollywood piange Redford Meryl Streep | uno dei leoni se n' è andato

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 set. (askanews) - Il mondo del cinema piange Robert Redford, attore, regista, produttore, tra i grandi di Hollywood. La sua scomparsa a 89 anni lascia un vuoto, dicono molti dei colleghi che negli anni hanno condiviso con lui il set. "Uno dei leoni se n'è andato. Riposa in pace, mio caro amico" ha detto Meryl Streep, che ha recitato al suo fianco in "La mia Africa." Jane Fonda, attrice e attivista come lui, con cui ha recitato in film come "In punta di piedi" e "A piedi nudi nel parco," lo ha ricordato come "una persona bellissima sotto ogni punto di vista". "Mi ha colpito duramente leggere che Bob non c'è più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

