Hollywood piange Redford Meryl Streep | uno dei leoni se n' è andato
Roma, 17 set. (askanews) - Il mondo del cinema piange Robert Redford, attore, regista, produttore, tra i grandi di Hollywood. La sua scomparsa a 89 anni lascia un vuoto, dicono molti dei colleghi che negli anni hanno condiviso con lui il set. "Uno dei leoni se n'è andato. Riposa in pace, mio caro amico" ha detto Meryl Streep, che ha recitato al suo fianco in "La mia Africa." Jane Fonda, attrice e attivista come lui, con cui ha recitato in film come "In punta di piedi" e "A piedi nudi nel parco," lo ha ricordato come "una persona bellissima sotto ogni punto di vista". "Mi ha colpito duramente leggere che Bob non c'è più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: hollywood - piange
Michael Madsen | Hollywood piange la morte di una leggenda
Hollywood piange la morte del grande Robert Redford
Tutta Hollywood piange Robert Redford, Meryl Streep: Uno dei leoni se n’è andato. Riposa in pace, mio caro amico”
? Hollywood piange Robert Redford. Addio al "Golden Boy" anticonvenzionale del cinema Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/5cz5fkt2 - facebook.com Vai su Facebook
Il cinema piange la scomparsa di #RobertRedford. Dove recuperare in streaming i suoi film cult come Butch Cassidy, La mia Africa, I tre giorni del Condor e Tutti gli uomini del presidente. In carriera ha vinto anche un Oscar per la regia di Gente comune - X Vai su X
Morte di Robert Redford: le reazioni di Hollywood e il tributo delle star; Hollywood piange Redford, Meryl Streep: uno dei leoni se n'è andato; Da Trump a Meryl Streep a Stephen King, il mondo piange Robert Redford.
Tutta Hollywood piange Robert Redford, Meryl Streep: “Uno dei leoni se n’è andato. Riposa in pace, mio caro amico” - La morte di Robert Redford ha innescato una inevitabile e comprensibile onda di ricordi, tributi e saluti da parte di tutto il mondo del cinema. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Robert Redford: da Jane Fonda a Meryl Streep, Hollywood rende omaggio all’attore - Leggi gli omaggi di Hollywood e del mondo del cinema a Robert Redford: colleghi e istituzioni celebrano la sua eredità unica. Da cinefilos.it