Hill Domenicali e tanti altri | Pirelli festeggia 500 Gp in F1 con un vodcast speciale
Per celebrare i 500 Gran Premi in Formula 1, Pirelli ha realizzato una puntata speciale del vodcast "Box Box Box", con tantissimi ospiti. Dal campione del mondo 1996 Damon Hill al Presidente & Ceo di Formula 1 Stefano Dominicali, fino al Ceo di McLaren Zak Brown: le voci dei protagonisti che hanno fatto la storia del motorsport omaggiano questo straordinario traguardo raggiunto dall'azienda milanese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Stefano Domenicali sulla F1 del futuro, Kimi Antonelli e su Monza, dove ormai la sola storia non basta più per restare in calendario
