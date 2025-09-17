Hill Domenicali e tanti altri | Pirelli festeggia 500 Gp in F1 con un vodcast speciale

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per celebrare i 500 Gran Premi in Formula 1, Pirelli ha realizzato una puntata speciale del vodcast "Box Box Box", con tantissimi ospiti. Dal campione del mondo 1996 Damon Hill al Presidente & Ceo di Formula 1 Stefano Dominicali, fino al Ceo di McLaren Zak Brown: le voci dei protagonisti che hanno fatto la storia del motorsport omaggiano questo straordinario traguardo raggiunto dall'azienda milanese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

