Hibernian Inter Women | la squadra di Piovani vince e passa il turno! Decisiva Tomasevic

Internews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hibernian Inter Women: le nerazzurre passano il turno in Europa Cup grazie a un totale di 5-1. Dopo il 4-1 dell’andata, basta Tomasevic al ritorno. Prosegue il cammino dell’ Inter Women nella Women’s Europa Cup, dopo il netto successo per 4-1 in casa contro l’ Hibernian, le nerazzurre vincono anche in trasferta per 1-0 all’ Easter Road di Edimburgo, confermando il passaggio al turno successivo. La squadra di Gianpiero Piovani ha dominato la gara fin dai primi minuti, schierata con il consueto 3-5-2, con Schough e Robustellini sulle fasce e Wullaert di ritorno tra i titolari dopo l’infortunio. PRIMO TEMPO L’Inter ha creato diverse occasioni, soprattutto sulla corsia sinistra, con Wullaert e Vilhjalmsdottir protagoniste. 🔗 Leggi su Internews24.com

