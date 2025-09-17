Hey Man a Milano il festival maschile | Noi uomini dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e metterci in discussione
Un festival che parla di uomini, ma non per celebrare gli uomini. È questa la sfida di “Hey Man! Un festival maschile imprevisto”, in programma dal 19 al 21 settembre alla Fabbrica del Vapore (Milano), promosso dall’associazione Mica Macho con l’ Osservatorio Maschile e il sostegno del Comune. Tre giorni di incontri, workshop e spettacoli per affrontare le maschilità contemporanee: contraddizioni, ombre e possibilità di cambiamento. Il cartellone è ampio: da talk con ospiti come Gino Cecchettin, Adrian Fartade, Linus a momenti di autocoscienza maschile e discussioni su hikikomori, incel e consenso, fino a performance come il Book Drag Kings Show o “Essere un malessere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: milano - festival
Al via il Mare d’Arte Festival 2025: Milano Marittima si trasforma in un hub culturale a cielo aperto
Vinicio Capossela: arriva a Milano per il BAREZZI FESTIVAL
il punkadeka festival torna a far tremare milano – edizione 2025
Partito stamattina presto da Milano per raggiungere lo Zermatt Music Festival & Academy, alle 12 avevo già di fronte a me il Cervino. Poiché la mia camera non era ancora pronta, ho detto “vado a fare una passeggiatina e torno”. Ma i colori di fine estate che si - facebook.com Vai su Facebook
All’Hystrio Festival in scena i migliori talenti under 35 https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/15/news/hystrio_festival_teatro_elfo_puccini-424846416/?ref=twhl… - X Vai su X
Hey man: un imprevisto festival maschile; 835_hey-man-un-imprevisto-festival-maschile; A Milano il primo festival maschile.
Hey Man! Un imprevisto Festival Maschile, con incontri, workshop e spettacoli gratuiti - Il programma include workshop, talk, dibattiti e spettacoli, con l’obiettivo di uscire dal dibattito social e aprire spazi reali di confronto e partecipazione. Da mentelocale.it
HEY MAN! un imprevisto festival maschile a Milano - – Un imprevisto festival maschile, il primo evento in Italia interamente dedicato a ripensare il ruolo e l’identità degli uomini nel mondo di oggi. Riporta newsic.it