Hey Man a Milano il festival maschile | Noi uomini dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e metterci in discussione

Un festival che parla di uomini, ma non per celebrare gli uomini. È questa la sfida di “Hey Man! Un festival maschile imprevisto”, in programma dal 19 al 21 settembre alla Fabbrica del Vapore (Milano), promosso dall’associazione Mica Macho con l’ Osservatorio Maschile e il sostegno del Comune. Tre giorni di incontri, workshop e spettacoli per affrontare le maschilità contemporanee: contraddizioni, ombre e possibilità di cambiamento. Il cartellone è ampio: da talk con ospiti come Gino Cecchettin, Adrian Fartade, Linus a momenti di autocoscienza maschile e discussioni su hikikomori, incel e consenso, fino a performance come il Book Drag Kings Show o “Essere un malessere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it