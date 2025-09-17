Hellas Verona Gagliardini out per lussazione alla spalla | tempi di recupero ancora incerti

Hellas Verona, il centrocampista Gagliardini infortunato: l’ex Inter si ferma per una lussazione alla spalla, tutti gli aggiornamenti sul giocatore. L’ex centrocampista dell’ Inter, Roberto Gagliardini, è costretto a fermarsi dopo l’infortunio subito durante la partita contro la Cremonese alla sua prima uscita con l’ Hellas Verona. Il calciatore ha riportato una lussazione alla spalla destra a causa di un contrasto di gioco. La società gialloblù ha diramato una nota ufficiale in cui ha spiegato che la lussazione è stata subito ridotta all’ Ospedale di Borgo Trento, dove Gagliardini ha ricevuto le prime cure. 🔗 Leggi su Internews24.com

