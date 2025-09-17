Helena Prestes e Shaila Gatta nel nuovo reality The Social Hero?

Il nuovo reality The Social Hero mette insieme Shaila Gatta e Helena Prestes, acerrime rivali del Grande Fratello, per una settimana di sfide e colpi di scena senza esclusione di colpi. The Social Hero, titolo provvisorio del nuovo reality di Amazon Prime Video, porta i protagonisti più seguiti dei social all'interno di una casa, pronti a sfidarsi in prove fisiche, sportive e culturali ad eliminazione diretta. Tra ex, rivalità e personalità esplosive, spiccano nomi come Francesco Chiofalo, Maika Randazzo, e le acerrime rivali del Grande Fratello Shaila Gatta e Helena Prestes. Ogni sfida sarà decisiva, promettendo tensioni, colpi di scena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

