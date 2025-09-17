Heitinga sulla sfida contro l’Inter | Sarà una gara tosta Chivu? Un rapporto speciale
Heitinga si prepara con la sfida contro l’Inter: il passato da compagni, ora rivali in panchina per l’esordio in Champions. L’allenatore dell’ Ajax, John Heitinga, si prepara con grande emozione per il match contro l’ Inter nella prima giornata di Champions League 202526. Parlando a Prime Video, Heitinga ha descritto la sfida contro la squadra nerazzurra come «speciale», ricordando il forte legame che lo unisce a Cristian Chivu, con il quale ha condiviso molti momenti importanti all’ Ajax. Il tecnico olandese non ha nascosto la consapevolezza delle difficoltà che il suo club incontrerà nel girone di Champions: «Sarà duro per noi, dobbiamo essere realistici», ha dichiarato, sottolineando la forza dell’ Inter che, nonostante non abbia ottenuto i risultati sperati negli ultimi anni, è comunque una delle squadre più temibili d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: heitinga - sfida
Obiettivo numero uno: non far vincere l'Inter. Parola di John Heitinga, allenatore dell'Ajax, alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro i nerazzurri. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/16/champions-league-heitinga-sfida-chivu-n - X Vai su X
La solidità. " Igor Tudor non ha avuto bisogno di aggiungere altro quando gli è stato chiesto cosa si aspetti davvero dalla sua Juventus nella sfida contro il Parma. Una risposta secca, diretta, che ha lasciato per un attimo spiazzata la sala stampa. C'è stato un b - facebook.com Vai su Facebook
Ajax Heitinga | Lautaro assente? Bella notizia ma avrei preferito l’Inter più avanti Su Chivu dico questo.
Heitinga: «Lautaro assente? Bella notizia. Dimmi di più…» - Le dichiarazioni del tecnico dell’Ajax alla vigilia del match coi nerazzurri John Heitinga, allenatore dell’Ajax, ha parlato in conferenza st ... Segnala calcionews24.com
Heitinga e l'ex Klaassen sull'Inter: "Al top in Europa, il ko con la Juve..." - Il tecnico dei Lancieri e il centrocampista olandese con un passato in nerazzurro sono intervenuti alla vigilia del match di Champions contro gli uomini di Chivu, altro ex dell'incontro: le dichiarazi ... Si legge su tuttosport.com