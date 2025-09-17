Heitinga sulla sfida contro l’Inter | Sarà una gara tosta Chivu? Un rapporto speciale

Heitinga si prepara con la sfida contro l’Inter: il passato da compagni, ora rivali in panchina per l’esordio in Champions. L’allenatore dell’ Ajax, John Heitinga, si prepara con grande emozione per il match contro l’ Inter nella prima giornata di Champions League 202526. Parlando a Prime Video, Heitinga ha descritto la sfida contro la squadra nerazzurra come «speciale», ricordando il forte legame che lo unisce a Cristian Chivu, con il quale ha condiviso molti momenti importanti all’ Ajax. Il tecnico olandese non ha nascosto la consapevolezza delle difficoltà che il suo club incontrerà nel girone di Champions: «Sarà duro per noi, dobbiamo essere realistici», ha dichiarato, sottolineando la forza dell’ Inter che, nonostante non abbia ottenuto i risultati sperati negli ultimi anni, è comunque una delle squadre più temibili d’Europa. 🔗 Leggi su Internews24.com

