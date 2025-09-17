Heitinga a Prime | Inter? Avrei preferito non giocare subito contro di loro sono tra le migliori squadre in Europa Con Chivu ho un rapporto speciale
L’allenatore dell’Ajax, John Heitinga, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno della sfida in Champions League contro l’Inter. John Heitinga, allenatore dell’ Ajax, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro l’ Inter, valida per la 1^ giornata della League Phase. In una dichiarazione a Prime Video, Heitinga ha rivelato il suo rapporto speciale con Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri. Heitinga, che ha giocato con Chivu all’ Ajax, ha ricordato come il difensore romeno sia stato un supporto importante quando lui fu costretto a stare fuori per un grave infortunio. L’allenatore olandese ha espresso affetto per Chivu, definendo l’ Inter allenatore una parte integrante della storia dell’ Ajax e augurandogli un caloroso bentornato. 🔗 Leggi su Internews24.com
