MILANO - L'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano celebra i cinque anni dell'Heart Valve Center, eccellenza nazionale e internazionale della chirurgia riparativa mitralica e coronarica a cuore battente. Un punto di riferimento per il trattamento chirurgico e ibrido delle patologie complesse dell'aort. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Heart Valve Center del San Raffaele di Milano, 5 anni di innovazione