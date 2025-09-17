Hashish cocaina e marijuana in casa uno degli arrestati torna in libertà

LECCE - Il Tribunale del Riesame di Lecce ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Giovanni Valentini e ha disposto la scarcerazione di Nicolò Tornese, il 21enne arrestato lo scorso 2 settembre insieme alla madre Laura Sorrentino, 63 anni, durante un’operazione antidroga condotta dai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

