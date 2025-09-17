Dopo l'incontro con Re Carlo, sembrava che la situazione fra Harry e la Famiglia Reale si fosse un po' distesa (almeno con il genitore), invece sembra proprio che nel giorno suo compleanno il Duca di Sussex non abbia ricevuto neppure un messaggio di auguri. Il Principe ha forse cantato vittoria troppo presto? Lo scorso 15 settembre Harry ha compiuto 41 anni, e in molti avevano pensato che il secondogenito di Carlo sarebbe rimasto in Inghilterra, per festeggiare con la famiglia. Le cose sono invece andare in maniera molto diversa. Dopo il breve incontro con il padre, il Duca di Sussex ha lasciato in fretta il Regno Unito per partecipare ad altri impegni e fare poi ritorno nella sua nuova casa, da Meghan e dai bambini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Harry, il silenzio dei reali per il suo compleanno, la provocazione di Meghan