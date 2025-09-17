Hannoun minaccia Il Tempo | Nazifascisti uniti contro di loro
Mohammad Hannoun, ritenuto dal Dipartimento del Tesoro Usa soggetto vicino ad Hamas, durante una conferenza stampa tenutasi davanti al Campidoglio per protestare contro una presunta "censura sionista" ha attaccato il nostro quotidiano: «Da più di un mese il giornale di destra nazi fascista, tutti i giorni chi segue Il Tempo o i giornali di Angelucci, dedicano non dico una pagina ma intere pagine per diffamare non la mia persona ma tutti noi per quello che facciamo. Per cui la promessa che faccio a titolo personale e per coinvolgere tutti voi è che io non mollerò mai, io continuo la mia solidarietà per sostenere i diritti del popolo palestinese». 🔗 Leggi su Iltempo.it
