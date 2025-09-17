Hamilton lancia un appello | Non ignoriamo il dramma di Gaza

Il grido di Lewis Hamilton attraversa i social e arriva alle coscienze: il campione inglese chiede di non restare indifferenti alla tragedia che da anni sconvolge Gaza. Con poche righe, pubblicate su Instagram, il pilota della Ferrari lancia un appello di solidarietà e denuncia, sottolineando l’urgenza di un intervento concreto. Una voce che rompe il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

