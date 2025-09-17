Hamilton contro la guerra a Gaza | Non possiamo restare a guardare Facciamo qualcosa insieme

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota della Ferrari ha scritto un messaggio social, annunciando il sostegno a tre organizzazioni attive nella crisi umanitaria. "Non possiamo permettere che continui. Se pensate di avere anche voi la possibilità di contribuire, vi sarei grato se vi uniste a me". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

