Hamilton contro la guerra a Gaza | Non possiamo restare a guardare Facciamo qualcosa insieme
Il pilota della Ferrari ha scritto un messaggio social, annunciando il sostegno a tre organizzazioni attive nella crisi umanitaria. "Non possiamo permettere che continui. Se pensate di avere anche voi la possibilità di contribuire, vi sarei grato se vi uniste a me". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il giovane talento Oliver #Bearman, ha raccontato quanto Lewis #Hamilton stia aiutando lui e gli altri Rookie in questa prima stagione in Formula 1, i dettagli #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 - facebook.com Vai su Facebook
?Senna-Prost, Hamilton-Alonso, Piastri-Norris: la McLaren vincente che è sempre stata protagonista di "guerre civili" tra compagni di squadra oggi cambia musica #f1 - X Vai su X
