Hamas a pochi chilometri dall' Italia | un incubo in Tunisia?
Per ora è solo un'ipotesi, ma è già sufficiente per mettere in agitazione il governo italiano. Per ovvie e condivisibili ragioni. Il presupposto è che le intelligence di vari Paesi - tra cui Usa, mondo arabo, Europa e la stessa Israele - stanno studiando un piano per far cessare immediatamente l'intervento di Israele a Gaza City. La proposta consisterebbe nel trasferire i vertici di Hamas in Tunisia. In questo modo verrebbe meno la causa scatenante dell'invasione israeliana. Uno scenario preoccupante per Roma, però. Il motivo? Si ritroverebbe uno dei più terrificanti gruppi terroristici nel giardino di casa, a pochi chilometri dalle coste italiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Netanyahu sorprende tutti e dice che è possibile un accordo per Gaza in pochi giorni. Ma Hamas nega: “Tutto falso”
Per capire quanta squallida e feroce ipocrisia ci sia nelle azioni militari delle #Idf è emblematico l’abbattimento dei pochi "grattacieli" che ancora resistevano in piedi a #Gaza City, perchè “basi di terroristi di #Hamas”. Ma non dicevano che erano tutti nascosti n - X Vai su X
Iniziata nella notte l'invasione di Gaza City, i media segnalano 37 attacchi in 20 minuti. Famiglie degli ostaggi in protesta, mentre nella Striscia si contano morti e feriti. Rubio: "Hamas ha pochi giorni per l'accordo, il Qatar è l'unico che può mediare" - facebook.com Vai su Facebook
L'Egitto addestra diecimila uomini per il dopoguerra nella Striscia senza Hamas; 7 ottobre, il dramma degli ostaggi (dimenticati) un anno dopo l'eccidio di Hamas: «L'inferno dove era proibito piangere; Israele contrattacca alle “fake-news” sul conflitto mediorientale. Netanyahu: “E’ Hamas ad affamare il popolo palestinese”. Saar: “Oggi l’unico vero stato palestinese sarebbe quello del gruppo terrostico” che vuole cancellare Israele dalle mappe e gli israeliani.
Gaza, i miliardari di Hamas: ville, hotel di lusso e jet privati. Mentre la popolazione muore di fame - Un conflitto che dura da oltre 700 giorni, una popolazione stremata da bombardamenti e carestia. Lo riporta msn.com
