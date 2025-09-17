Hamas a pochi chilometri dall' Italia | un incubo in Tunisia?

Liberoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ora è solo un'ipotesi, ma è già sufficiente per mettere in agitazione il governo italiano. Per ovvie e condivisibili ragioni. Il presupposto è che le intelligence di vari Paesi - tra cui Usa, mondo arabo, Europa e la stessa Israele - stanno studiando un piano per far cessare immediatamente l'intervento di Israele a Gaza City. La proposta consisterebbe nel trasferire i vertici di Hamas in Tunisia. In questo modo verrebbe meno la causa scatenante dell'invasione israeliana. Uno scenario preoccupante per Roma, però. Il motivo? Si ritroverebbe uno dei più terrificanti gruppi terroristici nel giardino di casa, a pochi chilometri dalle coste italiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

hamas a pochi chilometri dall italia un incubo in tunisia

© Liberoquotidiano.it - Hamas a pochi chilometri dall'Italia: un incubo in Tunisia?

In questa notizia si parla di: hamas - pochi

Netanyahu sorprende tutti e dice che è possibile un accordo per Gaza in pochi giorni. Ma Hamas nega: “Tutto falso”

L'Egitto addestra diecimila uomini per il dopoguerra nella Striscia senza Hamas; 7 ottobre, il dramma degli ostaggi (dimenticati) un anno dopo l'eccidio di Hamas: «L'inferno dove era proibito piangere; Israele contrattacca alle “fake-news” sul conflitto mediorientale. Netanyahu: “E’ Hamas ad affamare il popolo palestinese”. Saar: “Oggi l’unico vero stato palestinese sarebbe quello del gruppo terrostico” che vuole cancellare Israele dalle mappe e gli israeliani.

hamas pochi chilometri dallGaza, i miliardari di Hamas: ville, hotel di lusso e jet privati. Mentre la popolazione muore di fame - Un conflitto che dura da oltre 700 giorni, una popolazione stremata da bombardamenti e carestia. Lo riporta msn.com

hamas pochi chilometri dallLa grande fuga dall'inferno di Gaza: un quarto della gente se n'è andata - Christian De Sica è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella del regista Carlo Verdone. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hamas Pochi Chilometri Dall