Hamas a pochi chilometri dall' Italia | un incubo in Tunisia?

Per ora è solo un'ipotesi, ma è già sufficiente per mettere in agitazione il governo italiano. Per ovvie e condivisibili ragioni. Il presupposto è che le intelligence di vari Paesi - tra cui Usa, mondo arabo, Europa e la stessa Israele - stanno studiando un piano per far cessare immediatamente l'intervento di Israele a Gaza City. La proposta consisterebbe nel trasferire i vertici di Hamas in Tunisia. In questo modo verrebbe meno la causa scatenante dell'invasione israeliana. Uno scenario preoccupante per Roma, però. Il motivo? Si ritroverebbe uno dei più terrificanti gruppi terroristici nel giardino di casa, a pochi chilometri dalle coste italiane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

