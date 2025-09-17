Ha sbagliato Mara Venier scarica Katia Ricciarelli | salta l’ospitata a Domenica In
La nuova stagione di Domenica In partirà il 21 settembre con una puntata speciale dedicata a Pippo Baudo. Un debutto che vuole celebrare la carriera e la memoria del grande conduttore, ma che già porta con sé le prime polemiche. A far discutere, infatti, è l’assenza di Katia Ricciarelli, inizialmente prevista tra gli ospiti. Le parole di Mara Venier. A spiegare i motivi è stata direttamente Mara Venier, che all’Ansa ha espresso un certo rammarico per alcune dichiarazioni dell’ex soprano rilasciate a Verissimo: «Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
