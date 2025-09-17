Gusto tradizioni e spettacoli | dal 19 al 21 settembre all’A1Expò torna il Bufala Village
Bufala Village, in programma dal 19 al 21 settembre 2025 presso il Polo Fieristico A1Expò di San Marco Evangelista. L’ingresso alla manifestazione è previsto al costo di 3,50 euro. La Provincia di Caserta, culla storica dell’allevamento della Bufala Mediterranea Italiana, torna a celebrare le eccellenze del territorio con la VII edizione di Bufala Village, in . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: gusto - tradizioni
Dove nasce il gusto di sentirsi a casa: tradizioni da assaporare
Sant'Amato a tavola: la 32° edizione tra gusto, musica e tradizioni
Gusto, cultura e tradizioni: al via la decima edizione della “Festa della Cipolla” di Vatolla
Questa sera Il Tour Del Gusto per rispettare le tradizioni... Super #paninazzo Pizzeria Don Carlos presso casa Giuseppe Iannelli e Donatella Panzera-iannelli con Mario Iannelli Marianna Mordà Giovanni Zumbo Giacomo Caterina Giuseppe Ilenia - facebook.com Vai su Facebook
Gusto, tradizioni e spettacoli: dal 19 al 21 settembre, all’A1Expò, torna il Bufala Village -; Fiera dei Sapori di Carlino: dal 19 al 21 settembre gusto e tradizione; Venerdì 19 settembre a Cabras prende il via il Festival della Bottarga 2025: tradizione, gusto e musica alla Peschiera Mar’e Pontis.
Gusto, tradizioni e spettacoli: dal 19 al 21 settembre, all’A1Expò, torna il Bufala Village - è partita la stagione fieristica 2025/2026 che proseguirà con la Fiera del Vintage in ... napolivillage.com scrive
Bufala Village: gusto e spettacoli dal 19 al 21 settembre all’A1Expò di Caserta Sud - La provincia di Caserta, culla storica dell’allevamento della Bufala Mediterranea Italiana, torna a celebrare le eccellenze del territorio con la settima ... Come scrive pupia.tv