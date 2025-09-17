Gusto Italia Fiumicino a via della Torre Clementina il meglio del made in Italy

Fiumicino, 17 settembre 2025 – Dal 19 al 21 settembre, Via della Torre Clementina ospiterà l’evento “Gusto Italia Fiumicino – Fiera delle Tipicità Italiane e Tradizione Artigiana”, una manifestazione patrocinata dal Comune di Fiumicino, dedicata alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, delle eccellenze enogastronomiche italiane e dell’artigianato artistico e tradizionale del nostro Paese. L’evento, che si svolgerà dalle 10:00 alle 24:00, ha già fatto tappa in alcune delle più belle città d’Italia, tra cui Caserta, Pompei, Salerno, Matera, Sapri e Ladispoli. Per l’occasione verrà allestito un Villaggio del Gusto, con eleganti casette in legno dove i visitatori potranno scoprire il meglio del Made in Italy direttamente dai produttori e dagli artigiani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it