Guidarello, i 500 anni della statua. Spettacoli e visite guidate speciali.

Il Mar - Museo d’Arte della città di Ravenna celebra le Giornate Europee del Patrimonio con un’anteprima domenica alle 16.30 con una conferenza del prof Matteo Ceriana sullo scultore veneto Tullio Lombardo e sui 500 anni della statua di Guidarello Guidarelli che si può ammirare nella pinacoteca del Mar. Durante l’incontro, Matteo Ceriana offrirà una lettura approfondita che collega l’unico pagamento per la cappella in San Francesco al muratore Carpigano Giannicola Zarlatini, l’architetto e scultore veneziano Tullio Lombardo e la cappella destinata alla sepoltura del condottiero ravennate. Verrà evidenziata l’interconnettività tra l’architettura veneziana e la scultura coeva di capitani in armi, per mettere in luce l’importanza di questa realizzazione nel contesto artistico ravennate e per chiarire i dubbi sull’antichità della statua, dubbi che sono nati dalla qualità eccezionale dell’opera e dalla sua successiva trasformazione in icona popolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

