Guerre e Trump | Pazzo? No E’ in mezzo a due conflitti ma non vuole coinvolgere il suo Paese

Roma, 17 settembre 2025 – Un presidente pragmatico, che si muove secondo la convenienza. Giampiero Massolo, diplomatico di lungo corso, già Segretario Generale della Farnesina e attualmente Presidente di Mundys, interpreta così il ruolo del presidente Usa, centrale fra Ucraina e Gaza. Ieri sera Trump è arrivato nel Regno Unito per una visita ufficiale dai forti contenuti politici. Oggi incontrerà re Carlo, domani il premier Keir Starmer, uno dei leader dei ’Volenterosi’. GIAMPIERO MASSOLO PRESIDENTE MUNDYS Ambasciatore Massolo, fra pochi giorni saranno nove mesi dall’insediamento di Trump che è sempre al centro, sia a Gaza che in Ucraina, ma non sembra incidere in maniera decisiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerre e Trump: “Pazzo? No. E’ in mezzo a due conflitti, ma non vuole coinvolgere il suo Paese”

