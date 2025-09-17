Guerra dei chip la Cina vieta l' acquisto di quelli dall’americana Nvidia per l’intelligenza artificiale
Roma, 17 settembre 2025 – La Cina vieta alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia. Lo riporta il Financial Times, secondo il quale la Cyberspace Administration cinese ha detto alle aziende, anche a ByteDance e Alibaba, di fermare i test e gli ordini del chip RTX Pro 6000D, messo a punto da Nvidia per il mercato cinese. La decisione punta a rafforzare l'indipendenza dagli Stati Uniti sui semiconduttori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
