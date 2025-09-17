Guerra dei chip la Cina vieta l' acquisto di quelli dall’americana Nvidia per l’intelligenza artificiale

Quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 17 settembre 2025 – La Cina vieta alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia. Lo riporta il Financial Times, secondo il quale la Cyberspace Administration cinese ha detto alle aziende, anche a ByteDance e Alibaba, di fermare i test e gli ordini del chip RTX Pro 6000D, messo a punto da Nvidia per il mercato cinese. La decisione punta a rafforzare l'indipendenza dagli Stati Uniti sui semiconduttori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

guerra dei chip la cina vieta l acquisto di quelli dall8217americana nvidia per l8217intelligenza artificiale

© Quotidiano.net - Guerra dei chip, la Cina vieta l'acquisto di quelli dall’americana Nvidia per l’intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: guerra - chip

Guerra dei chip, la Cina vieta l'acquisto di quelli dall’americana Nvidia per l’intelligenza artificiale; La Cina vieta l'acquisto di chip NVIDIA alle big tech; Cina: Nvidia indagata dall'antitrust, cresce tensione con gli Usa.

guerra chip cina vietaGuerra dei chip, la Cina vieta l'acquisto di quelli dall’americana Nvidia per l’intelligenza artificiale - Roma, 17 settembre 2025 – La Cina vieta alle sue maggiori aziende tecnologiche di acquistare i chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia. Riporta msn.com

guerra chip cina vietaNvidia, la Cina impone lo stop all’acquisto di chip per l’IA - La Cina punta sulla filiera domestica, con un occhio rivolto ai negoziati commerciali con Washington. Come scrive panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Chip Cina Vieta