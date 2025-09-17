Gucci Francesca Bellettini nuova presidente e amministratrice delegata
Kering ha annunciato la nomina di Francesca Bellettini a presidente e amministratrice delegata di Gucci. La decisione, anticipata da diversi rumor, segue l’insediamento di Luca de Meo come nuovo ceo del gruppo francese. Prima di entrare in Kering nel 2003, Bellettini ha iniziato la carriera a Londra come investment banker, per poi lavorare nella divisione Business planning and development del gruppo Prada. Successivamente è stata Operations manager per Helmut Lang. Dopo un periodo come Strategic planning director e Associate worldwide merchandising director di Gucci, nel 2008 è passata a Bottega Veneta, dove nel 2010 è diventata Worldwide merchandising e Communications firector. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: gucci - francesca
Francesca Bellettini dice sì alla proposta di Kering: è il nuovo Ceo di Gucci
Francesca Bellettini è la nuova presidente e ceo di Gucci
Gucci, Francesca Bellettini è la nuova presidente e Ceo
Kering nomina Francesca Bellettini alla guida di Gucci #ANSA - X Vai su X
Kering si prepara al futuro: De Meo guida la trasformazione, Bellettini alla guida di Gucci. Parliamo dell’arrivo di Luca De Meo, il ‘Mario Draghi’ di Kering, e della sua sfida di guidare il gruppo verso un futuro diverso. Discutiamo della nomina di Francesca Belle - facebook.com Vai su Facebook
Gucci, Francesca Bellettini è la nuova presidente e Ceo; Gucci, Francesca Bellettini è la nuova presidente e Ceo; Kering: Francesca Bellettini è presidente e ceo di Gucci.
Gucci, Francesca Bellettini nuova ceo e presidente. Cantino lascia dopo otto mesi - Francesca Bellettini è la nuova ceo e presidente di Gucci, marchio di punta (e grande malato) del gruppo del lusso Kering. Lo riporta ilsole24ore.com
Kering, de Meo mescola le carte: Bellettini è la nuova CEO di Gucci - La nuova era di Kering guidata dal CEO Luca de Meo ha inizio. Riporta pambianconews.com