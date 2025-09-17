Gucci Francesca Bellettini nuova presidente e amministratrice delegata

Kering ha annunciato la nomina di Francesca Bellettini a presidente e amministratrice delegata di Gucci. La decisione, anticipata da diversi rumor, segue l’insediamento di Luca de Meo come nuovo ceo del gruppo francese. Prima di entrare in Kering nel 2003, Bellettini ha iniziato la carriera a Londra come investment banker, per poi lavorare nella divisione Business planning and development del gruppo Prada. Successivamente è stata Operations manager per Helmut Lang. Dopo un periodo come Strategic planning director e Associate worldwide merchandising director di Gucci, nel 2008 è passata a Bottega Veneta, dove nel 2010 è diventata Worldwide merchandising e Communications firector. 🔗 Leggi su Lettera43.it

