gucci francesca bellettini nuova presidente e amministratrice delegata

Kering ha annunciato la nomina di Francesca Bellettini a presidente e amministratrice delegata di Gucci . La decisione, anticipata da diversi rumor, segue l’insediamento di Luca de Meo come nuovo ceo del gruppo francese. Prima di entrare in Kering nel 2003, Bellettini ha iniziato la carriera a Londra come investment banker, per poi lavorare nella divisione Business planning and development del gruppo Prada. Successivamente è stata Operations manager per Helmut Lang. Dopo un periodo come Strategic planning director e Associate worldwide merchandising director di Gucci, nel 2008 è passata a Bottega Veneta, dove nel 2010 è diventata Worldwide merchandising e Communications firector. 🔗 Leggi su Lettera43.it

