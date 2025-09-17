Gucci Francesca Bellettini è la nuova presidente e Ceo
Roma, 17 settembre 2025 – Dopo i rumors dei giorni scorsi arriva l'ufficialità: Francesca Bellettini è stata nominata presidente e amministratrice delegata di Gucci. Una notizia riportata direttamente da Luca de Meo, amministratore delegato del gruppo Kering. "In questo momento cruciale, intendo costruire un'organizzazione più snella e chiara, con i migliori talenti alla guida delle nostre maison – spiega de Meo –. A Gucci, in qualità di brand di punta del nostro Gruppo, deve essere riservata la massima attenzione, e Francesca, una delle professioniste più esperte e rispettate del settore, porterà la leadership e l'eccellenza nell'esecuzione necessarie per riportare il marchio al livello che merita". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
