Arriva l'ufficialità: Francesca Bellettini è la nuova presidente e amministratrice delegata di Gucci. Una nomina che non sorprende il settore, ma che segna un passaggio cruciale per il futuro della maison fiorentina, alle prese con una fase di calo di appeal e di performance commerciali. La top manager è considerata una delle figure più influenti e di successo del fashion system L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Gucci: Francesca Bellettini al timone. La mossa per dare nuovo impulso al marchio