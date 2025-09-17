Gubbio al teatro Ronconi spettacolo di beneficenza in favore del Comitato Chianelli

Al via le prevendite dei biglietti per lo spettacolo teatrale “Sotto un cielo di sogni” della compagnia teatrale “Fuori Gioco” che si terrà domenica 12 ottobre a partire dalle 18 al teatro “Luca Ronconi di Gubbio”. La rappresentazione, tratta da una commedia di Shakespeare, per la regia di Andrea. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

