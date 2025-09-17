Guasto al semaforo del cavalca-ferrovia di Viale Tre Denari | istituita viabilità provvisoria
Fiumicino, 17 settembre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa la cittadinanza che, a seguito di un g uasto all’impianto semaforico sul cavalca-ferrovia di Viale Tre Denari, verificatosi il 13 settembre 2025, è stata adottata la seguente disciplina provvisoria del traffico al fine di garantire la sicurezza della circolazione: Chiusura al transito veicolare dal 17 settembre 2025 e fino al ripristino della sicurezza stradale del cavalca-ferrovia di Viale Tre Denari (ponticello);. Istituzione dell’obbligo di proseguire dritto o svolta a sinistra per chi percorre Via Aurelia con direzione Roma;. Istituzione dell’obbligo di proseguire dritto o svolta a destra per chi percorre Via Aurelia con direzione Civitavecchia;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Guasto al semaforo del cavalca-ferrovia di Viale Tre Denari: istituita viabilità provvisoria.
