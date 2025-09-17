© Anteprima24.it - Guardiola rispetta De Bruyne e Conte: “Col Napoli gara dura”

Tempo di lettura: 3 minuti Kevin De Bruyne un calciatore di altissimo livello, Antonio Conte un top manager. Pep Guardiola rispetta il Napoli , anche e soprattutto in considerazione dell’apporto che l’ex centrocampista del City e il tecnico italiano possono dare alla squadra che affronterà domani sera all’Ethiad Stadium nel primo turno del girone di Champions League. “De Bruyne? Dopo la partita – dice – sicuramente lo incontrerò. Per me il suo impatto non è una sorpresa, i giocatori di quel livello si adattano velocemente. Sapevo che non gli sarebbe servito tempo per adattarsi e per performare ad alto livello”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Guardiola rispetta De Bruyne e Conte: “Gara dura”

