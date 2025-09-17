Il tecnico del City: "ll problema era a Milano, un centro sportivo che ha truffato: noi eravamo lì e siamo stati beccati. Il Napoli? Sarà durissima". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Guardiola: "Magari la Figc mi chiederà scusa per il mio caso di doping, ma so che non succederà"