Guardiola le risposte su Napoli e Conte spiazzano tutti

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A fine conferenza, alla viglia di City-Napoli, tocca alle domande in italiano, ma le risposte di Pep Guardiola sono a dir poco stringate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

guardiola le risposte su napoli e conte spiazzano tutti

© Gazzetta.it - Guardiola, le risposte su Napoli e Conte spiazzano tutti

In questa notizia si parla di: guardiola - risposte

Guardiola, le risposte su Napoli e Conte spiazzano tutti; Guardiola elogia il Napoli: De Bruyne è unico, Conte allenatore di livello. Rivivi la diretta; Guardiola faccia da Champions: Conte mi fa soffrire ma al Napoli non toglierei nessuno.

guardiola risposte napoli conteManchester City-Napoli, la vigilia dell'esordio in Champions: rifinitura in corso a Castel Volturno - Domani il Napoli di Antonio Conte farà il suo esordio in Champions League in casa del Manchester City. ilmattino.it scrive

guardiola risposte napoli conteConte trova Guardiola: i precedenti sorridono all'italiano. Solo Luis Enrique fa meglio contro Pep - Napoli, gara in cui Antonio Conte ritrova Pep Guardiola in un duello che ha già visto spesso il tecnico. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Guardiola Risposte Napoli Conte