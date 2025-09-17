Guardiola | Doping? Magari un giorno la Figc mi chiederà scusa ma non succederà
Il tecnico del Manchester City, nel ricordare la sua esperienza in Italia, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: guardiola - doping
Guardiola: "Magari la Figc mi chiederà scusa per il mio caso di doping, ma so che non succederà"
Guardiola ricorda le accuse di doping agli stranieri della Serie A: Magari un giorno la FIGC mi chiederà scusa; Guardiola: Magari la Figc mi chiederà scusa per il mio caso di doping, ma so che non succederà; Guardiola contro la FIGC: Magari mi chiederà scusa per le accuse di doping.
Guardiola: “Doping? Magari un giorno la Figc mi chiederà scusa, ma non succederà” - Il tecnico del Manchester City, nel ricordare la sua esperienza in Italia, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa ... Si legge su golssip.it
Guardiola ricorda le accuse di doping agli stranieri della Serie A: "Magari un giorno la FIGC mi chiederà scusa" - risalente ai tempi del Brescia: "Truffati da un centro sportivo di Milano". Scrive msn.com