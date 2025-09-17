Guardiola De Bruyne unico Donnarumma Napoli grande squadra
Il portiere italiano: "Essere al City è un onore, voglio stare qui tanti anni". MANCHESTER (INGHILTERRA) - Di sicuro c'è grande rispetto: per la squadra avversaria, i giocatori che la compongono e per il condottiero del Napoli. In casa Manchester City sentono che il debutto di domani in Champions no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: guardiola - bruyne
De Bruyne – Napoli, arriva la ‘benedizione’ di Guardiola: il messaggio a Conte
Calciomercato.com – Napoli, De Bruyne: “Il Manchester City rimarrà il mio club per sempre. La Serie A va più lenta della Premier. Conte è diverso da Guardiola”
Guardiola nel post gara a Mediaset: «La Juve è sempre la Juve, era tanto tempo che non giocavamo così. Su De Bruyne…»
Pep Guardiola Kevin De Bruyne E poi l’elogio a Conte #ManchesterCity #Guardiola #Napoli #Conte #DeBruyne #UCL #DAZN - X Vai su X
Guardiola: «Conte mi ha fatto soffrire con Chelsea e Tottenham? Sì, ma vedremo domani. Ho grande rispetto per lui» In conferenza: «Sarà una partita durissima, il Napoli è una squadra forte. L'impatto di De Bruyne a Napoli non è stata una sorpresa per me» - facebook.com Vai su Facebook
?? MANCHESTER CITY-NAPOLI. Guardiola: “De Bruyne è unico, su Conte dico…”; Manchester City-Napoli, Guardiola in conferenza stampa: «Conte manager top, KDB unico»; Conte-Guardiola, trainer azzurro avanti 4-3 nei precedenti: è la prima sfida tra i due in Champions League.
Pagina 0 | Guardiola: “Conte top class. De Bruyne? Non vedo l’ora. Non siamo favoriti” - Le dichiarazioni dell'allenatore del Manchester City alla vigilia della sfida contro il Napoli in Champions League ... Da tuttosport.com
Man City, Guardiola: "Sapevo che De Bruyne si sarebbe adattato velocemente a Napoli" - Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli del grande ex Kevin De Bruyne. tuttomercatoweb.com scrive