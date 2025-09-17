© Ilnapolista.it - Guardiola: «Conte mi ha fatto soffrire con Chelsea e Tottenham? Sì, ma vedremo domani. Ho grande rispetto per lui»

Domani sera, ore 21 all’Ethiad Stadium, Manchester City e Napoli si affronteranno in Champions League nella gara valida per il primo turno della fase campionato. Alla vigilia dell’incontro, l’allenatore degli inglesi Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com. City-Napoli, le parole di Guardiola in conferenza. C’è attesa per l’incontro con Kevin De Bruyne? Si aspettava questo impatto in Italia? «Dopo la partita sicuramente lo incontrerò. Per me il suo impatto non è una sorpresa, i giocatori di quel livello si adattano velocemente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Guardiola: «Conte mi ha fatto soffrire con Chelsea e Tottenham? Sì, ma vedremo domani. Ho grande rispetto per lui» In conferenza: «Sarà una partita durissima, il Napoli è una squadra forte. L'impatto di De Bruyne a Napoli non è stata una sorpresa per me»

Per ora Conte-Guardiola è 4-3, solo Luis Enrique ha una percentuale di vittorie più alta con Pep (Corsport) Ha vinto anche l'ultima sfida: Tottenham-City 1-0, gol di Kane dopo un quarto d'ora. Nessun pareggio tra i due allenatori.

