Guardiola : “ Affronteremo una grande squadra ” “Conte un grande allenatore” De Bruyne? Dico ..” Guardiola elogia il Napoli e De Bruyne: “Conte un top, sarà una partita durissima”. l tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro il Napoli, guidato dall’ex Premier League Antonio Conte e con in rosa il grande ex Kevin De Bruyne. L’allenatore catalano ha risposto a una serie di domande su giocatori, avversari e calendario, mostrando come sempre il suo consueto mix di rispetto e lucidità tattica. Incontrerà De Bruyne? “Dopo la partita sicuramente lo incontrerò. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

In questa notizia si parla di: guardiola - affronteremo

C’era una volta il Manchester City di Guardiola. Ma nessuno scrive epitaffi di Pep (non allena il Fenerbahce) Due sconfitte nelle prime tre giornate di Premier (oggi contro il Brighton). La crisi non finisce, eppure Pep resta un santone intoccabile (nonostante le c - facebook.com Vai su Facebook

Manchester City-Napoli, la vigilia dell'esordio in Champions. Guardiola: «Sarà durissima». Donnarumma: «Io in azzurro? Tutto può succedere»; Donnarumma in conferenza: “Domani sarà difficile, conosco bene Napoli, la città e il mister. Affronteremo una squadra fortissima“; QUI MAN CITY | Le parole di Guardiola e Dias in conferenza stampa.

Guardiola sicuro: «Affronteremo una squadra con un grande allenatore. De Bruyne? Dico che…» - Guardiola elogia il Napoli e De Bruyne: «Conte un top, sarà una partita durissima» Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di Cha ... Riporta calcionews24.com

Guardiola: «Conte mi ha fatto soffrire con Chelsea e Tottenham? Sì, ma vedremo domani. Ho grande rispetto per lui» - Napoli, Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Secondo ilnapolista.it