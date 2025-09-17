Guardiola | Affronteremo una grande squadra

Guardiola: “Affronteremo una grande squadra” “Conte un grande allenatore” De Bruyne? Dico ..” Guardiola elogia il Napoli e De Bruyne: “Conte un top, sarà una partita durissima”. l tecnico del Manchester City,  Pep Guardiola, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League contro il  Napoli, guidato dall’ex Premier League  Antonio Conte  e con in rosa il grande ex  Kevin De Bruyne. L’allenatore catalano ha risposto a una serie di domande su giocatori, avversari e calendario, mostrando come sempre il suo consueto mix di rispetto e lucidità tattica. Incontrerà De Bruyne? “Dopo la partita sicuramente lo incontrerò. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Manchester City-Napoli, la vigilia dell'esordio in Champions. Guardiola: «Sarà durissima». Donnarumma: «Io in azzurro? Tutto può succedere»; Donnarumma in conferenza: “Domani sarà difficile, conosco bene Napoli, la città e il mister. Affronteremo una squadra fortissima“; QUI MAN CITY | Le parole di Guardiola e Dias in conferenza stampa.

guardiola affronteremo grande squadraGuardiola sicuro: «Affronteremo una squadra con un grande allenatore. De Bruyne? Dico che…» - Guardiola elogia il Napoli e De Bruyne: «Conte un top, sarà una partita durissima» Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la sfida di Cha ... Riporta calcionews24.com

guardiola affronteremo grande squadraGuardiola: «Conte mi ha fatto soffrire con Chelsea e Tottenham? Sì, ma vedremo domani. Ho grande rispetto per lui» - Napoli, Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Secondo ilnapolista.it

