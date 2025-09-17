Nei giorni scorsi, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito della quotidiana attività di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato e sottoposto a sequestro diverse piante di marijuana , abilmente occultate nei boschi del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: guardia - finanza

I 251 anni della Guardia di finanza. Scoperti 44 ’sconosciuti’ al Fisco

Guardia di Finanza, oltre 5.000 operazioni da inizio anno. Scoperti 70 evasori totali

I 251 anni della Guardia di Finanza. Lotta dura a evasori e faccendieri: "Nessuna emergenza mafia"

PROCURA EUROPEA / ROMA – GDF GUARDIA FINANZA / BOLZANO: FRODE IVA: «“CAROSELLO” PER 18 MILIONI NEL COMMERCIO DI PRODOTTI ELETTRONICI, MISURE CAUTELARI E PERQUISIZIONI» - X Vai su X

Bari, cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza - facebook.com Vai su Facebook

Guardia di Finanza sequestra piantagione di marijuana: blitz nei boschi del montorese; Maxi piantagione di marijuana scoperta da GDF Crotone, sequestro di 1.500 chili di erba; Allaccio abusivo alla rete elettrica per coltivare marijuana, sequestrata piantagione: un arresto e una denuncia.

Maxi piantagione di marijuana sequestrata a Riola Sardo - Rai ed i suoi 931 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Secondo rainews.it

Scoperta Maxi piantagione di canapa indiana a riola sardo con 2500 piante sequestrate dalla guardia di finanza - La guardia di finanza scopre a riola sardo una vasta coltivazione illegale di canapa indiana con oltre 2500 piante e sequestra prodotti pronti per la vendita nel mercato nero sardegna ... Segnala gaeta.it