Guardia di Finanza sequestra oltre 38mila articoli non conformi denunciato un commerciante
Comunicato Stampa Sanzioni per 3mila euro e segnalazioni alla Camera di Commercio Continua, senza sosta, l’attuazione del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria posto in essere dalla Guardia di Finanza. Contestate violazioni amministrative concernenti l’abusivismo commerciale e denunciato . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
I 251 anni della Guardia di finanza. Scoperti 44 ’sconosciuti’ al Fisco
Guardia di Finanza, oltre 5.000 operazioni da inizio anno. Scoperti 70 evasori totali
I 251 anni della Guardia di Finanza. Lotta dura a evasori e faccendieri: "Nessuna emergenza mafia"
La Guardia di Finanza, in collaborazione con il personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, nel corso di controlli nel porto di Gioia Tauro (RC) ha sequestrato 288 kg di cocaina purissima. La droga, nascosta all’interno di due container, se immessa nel mercat - facebook.com Vai su Facebook
Guardia di Finanza (@GDF) - X Vai su X
Guardia di Finanza sequestra oltre 38mila articoli non conformi, denunciato un commerciante; Associazione per delinquere, frode fiscale e truffa aggravata: la Guardia di Finanza sequestra beni per oltre 3,4 milioni di euro; Scuola, la Guardia di Finanza sequestra oltre tre milioni di prodotti «non sicuri».
Sequestrati oltre 85kg di tabacco di contrabbando nel Veronese: denunciati due pakistani - La Guardia di Finanza sequestra oltre 85 chili di tabacco di contrabbando a Verona. Riporta nordest24.it
Aversa, bancarotta società costruzioni e autoriciclaggio: sequestri per oltre 1,4 milioni - Una fitta rete di società “clone” create per aggirare debiti e continuare l’attività imprenditoriale nonostante il fallimento di una ... pupia.tv scrive