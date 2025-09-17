Guardia di Finanza e Enel | protocollo d' intesa per sicurezza e cooperazione

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro e il CEO di Enel Flavio Cattaneo hanno firmato un protocollo d’intesa, con l’obiettivo di rafforzare la legalità, la sicurezza e la cooperazione. Il memorandum consolida l’impegno su temi cruciali: contrasto agli illeciti, protezione delle infrastrutture strategiche, monitoraggio dei progetti PNRR e diffusione dei valori della trasparenza e della legalità. L’accordo, che prevede anche attività di formazione e aggiornamento, rafforza la collaborazione tra istituzioni e privato, creando valore per il sistema Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

