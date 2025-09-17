Guardia costiera soccorre una passeggera a bordo della nave da crociera Miracle
Nella serata di ieri, l’equipaggio dell’elicottero Nemo 11-06, in forza alla base aeromobili nucleo aereo e sezione volo elicotteri della guardia costieradi Catania, su richiesta della direzione marittima di Reggio Calabria, ha condotto unintervento di evacuazione medica (Medevac) a favore della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: guardia - costiera
Naufragio di Cutro, rinviati a giudizio quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera
Guardia Costiera, ristoranti chiusi e pescherecci in zona vietata: raffica di sanzioni nelle acque toscane
160 anni di Guardia Costiera: un’eredità di coraggio e dedizione
In Consiglio Regionale abbiamo avuto l’occasione di ringraziare la Guardia Costiera Ausiliaria per lo straordinario lavoro che hanno svolto sui laghi lombardi durante questa estate e non solo, un impegno per la sicurezza di persone e ambiente che è sempre - facebook.com Vai su Facebook
Un anno fa, sul lungolago di Salò, un turista tedesco fu salvato da un arresto cardiaco grazie al pronto intervento della #GuardiaCostiera. Oggi è tornato per ringraziare chi lo rianimò, il T.V. Caputo. Un incontro che ricorda l’importanza della nostra missione: sa - X Vai su X
Guardia costiera soccorre una passeggera a bordo della nave da crociera Miracle; Guardia costiera soccorre una passeggera a bordo della nave da crociera 'Miracle'; Guardia Costiera soccorre passeggera: parto prematuro a bordo di nave.
Guardia Costiera: avaria alla M/N - Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico ... Si legge su nauticareport.it
Guardia Costiera soccorre, membro nave da crociera MSC - A largo di San Vito Lo Capo la Guardia Costiera di Trapani ha soccorso un membro della MSC Magnifica colto da infarto. Lo riporta trapanioggi.it