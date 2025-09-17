Guardia costiera soccorre una passeggera a bordo della nave da crociera Miracle

Cataniatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, l’equipaggio dell’elicottero Nemo 11-06, in forza alla base aeromobili nucleo aereo e sezione volo elicotteri della guardia costieradi Catania, su richiesta della direzione marittima di Reggio Calabria, ha condotto unintervento di evacuazione medica (Medevac) a favore della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guardia - costiera

Naufragio di Cutro, rinviati a giudizio quattro finanzieri e due militari della Guardia costiera

Guardia Costiera, ristoranti chiusi e pescherecci in zona vietata: raffica di sanzioni nelle acque toscane

160 anni di Guardia Costiera: un’eredità di coraggio e dedizione

Guardia costiera soccorre una passeggera a bordo della nave da crociera Miracle; Guardia costiera soccorre una passeggera a bordo della nave da crociera 'Miracle'; Guardia Costiera soccorre passeggera: parto prematuro a bordo di nave.

guardia costiera soccorre passeggeraGuardia Costiera: avaria alla M/N - Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico ... Si legge su nauticareport.it

guardia costiera soccorre passeggeraGuardia Costiera soccorre, membro nave da crociera MSC - A largo di San Vito Lo Capo la Guardia Costiera di Trapani ha soccorso un membro della MSC Magnifica colto da infarto. Lo riporta trapanioggi.it

Cerca Video su questo argomento: Guardia Costiera Soccorre Passeggera