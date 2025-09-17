GTA 6 | addio a Trevor sin dall’inizio? Il doppiatore lancia una bomba ma i fan si dividono
Trevor Philips, il personaggio più iconico e controverso di GTA V, tornerà in GTA 6? E se sì, quale sarà il suo destino? Steven Ogg, il doppiatore che ha prestato la voce e le movenze al folle criminale, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno infiammato la community di Grand Theft Auto, il videogioco più popolare di Rockstar Games. In un’intervista, Ogg ha suggerito un’idea shock: uccidere Trevor all’inizio di GTA 6. Un gesto, a suo dire, che sarebbe un omaggio ai fan e allo stesso tempo permetterebbe alla nuova generazione di personaggi di prendere il sopravvento. “Sarebbe divertente se Trevor apparisse solo per essere ucciso all’inizio”, ha affermato Ogg. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: addio - trevor
GTA VI avrebbe subito ben 4 reboot interni: retroscena sul travagliato sviluppo; GTA 5, addio a Steam Deck a causa dell'anti-cheat: Rockstar chiede a Valve di intervenire; Il Doppiatore di Trevor smentisce le voci sul suo odio per il protagonista di GTA 5.
Il Trailer di GTA 6 è stato ricreato in GTA 5 con Trevor che canta Hot Together - In qualche modo bisogna pur distrarsi in attesa di GTA 6, così uno youtuber brasiliano si è ingegnato dando vita a una parodia del recente Trailer 2 all'interno di Grand Theft Auto 5... Secondo everyeye.it
GTA 6: trapelano nuovi dettagli che potrebbero deludere i fan - A meno di un anno dal lancio ufficiale di Grand Theft Auto 6, previsto per il 26 maggio 202 6, nuove indiscrezioni stanno alimentando l’attesa per il titolo più atteso del decennio. Si legge su icrewplay.com