GTA 6 | addio a Trevor sin dall’inizio? Il doppiatore lancia una bomba ma i fan si dividono

Trevor Philips, il personaggio più iconico e controverso di GTA V, tornerà in GTA 6? E se sì, quale sarà il suo destino? Steven Ogg, il doppiatore che ha prestato la voce e le movenze al folle criminale, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno infiammato la community di Grand Theft Auto, il videogioco più popolare di Rockstar Games. In un’intervista, Ogg ha suggerito un’idea shock: uccidere Trevor all’inizio di GTA 6. Un gesto, a suo dire, che sarebbe un omaggio ai fan e allo stesso tempo permetterebbe alla nuova generazione di personaggi di prendere il sopravvento. “Sarebbe divertente se Trevor apparisse solo per essere ucciso all’inizio”, ha affermato Ogg. 🔗 Leggi su Screenworld.it

