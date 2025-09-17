Il club esclusivo di Puerto Banús si apre al mercato italiano con servizi su misura per i collezionisti e appassionati del Bel Paese. Una destinazione privilegiata a due ore di volo da Milano dove lusso mediterraneo e passione automobilistica italiana si incontrano. Gli italiani e le auto: un amore che non conosce confini. Dai circuiti di Maranello alle strade della Riviera, la passione italiana per le quattro ruote ha sempre cercato nuovi orizzonti. Oggi, quegli orizzonti si chiamano GT Race Marbella, il club esclusivo che sta conquistando il cuore degli appassionati di supercar. GT Race Marbella sta diventando rapidamente la meta preferita per chi cerca un'esperienza automobilistica di livello superiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - GT Race Marbella conquista l'Italia: il nuovo paradiso delle supercar italiane in Spagna