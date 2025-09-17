Gruppo FS Donnarumma | Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza gli investimenti del Piano Strategico

Tpi.it | 17 set 2025

“La nostra intenzione è rafforzare il Gruppo dal punto di vista della messa in sicurezza dell’execution dei nostri investimenti. Non vogliamo allargare i nostri interessi commerciali né vendere nuovi servizi o prodotti”. Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma, in un’intervista al Sole 24 Ore, specificando che l’obiettivo è garantire la solidità e l’efficacia delle operazioni, evitando qualsiasi forma di salvataggio di Stato e mantenendo la concentrazione sulle attività core del Piano Strategico 2025-2029. Numeri e investimenti del Gruppo FS:  Il Piano presentato dall’AD Donnarumma prevede investimenti pari a 100 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, oltre 60 dei quali destinati alle infrastrutture ferroviarie. 🔗 Leggi su Tpi.it

