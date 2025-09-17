Piove sul bagnato in casa biancorossa in vista di un tour de force che dovrà chiudersi con punti importanti nelle casse del Perugia. Già, perché "gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto il calciatore Giacomo Manzari hanno evidenziato una lesione muscolare al compartimento adduttorio della coscia destra – fa sapere il Perugia – L’atleta ha già iniziato il percorso di recupero e verrà monitorato quotidianamente". Questo vuol dire che l’esterno arrivato dal Bari dovrà fermarsi per almeno quindici-venti giorni. Quindi salterà le prossime tre partite in una settimana, poi con molta probabilità anche quella del 5 ottobre sul campo del Carpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grifo, nuova tegola prima del tour de force. Manzari ko, Lewis intanto "lascia" Perugia