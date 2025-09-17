Grifo nuova tegola prima del tour de force Manzari ko Lewis intanto lascia Perugia
Piove sul bagnato in casa biancorossa in vista di un tour de force che dovrà chiudersi con punti importanti nelle casse del Perugia. Già, perché "gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto il calciatore Giacomo Manzari hanno evidenziato una lesione muscolare al compartimento adduttorio della coscia destra – fa sapere il Perugia – L’atleta ha già iniziato il percorso di recupero e verrà monitorato quotidianamente". Questo vuol dire che l’esterno arrivato dal Bari dovrà fermarsi per almeno quindici-venti giorni. Quindi salterà le prossime tre partite in una settimana, poi con molta probabilità anche quella del 5 ottobre sul campo del Carpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
